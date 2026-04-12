Блокада и недоверие. Что известно о провале переговоров США и Ирана

С иранской стороны в переговорах приняли участие спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и глава МИДа Аббас Арагчи. Американскую сторону представляли вице-президент Джей Ди Вэнс, посланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Делегации США и Ирана во время переговоров в Пакистане испытывали «перепады настроения», рассказывал Reuters пакистанский источник. «Температура [встречи] то повышалась, то понижалась», — сказал он.
Перед переговорами Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном перемирии 8 апреля. После заключения перемирия стороны начали сообщать о нарушениях. Среди главных претензий Ирана были действия Израиля против Ливана, нарушение воздушного пространства Исламской Республики и попытки оспорить право Тегерана на обогащение урана. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что Иран начал взимать плату за проход через Ормузский пролив, хотя этого в договоренностях не было.
Позиция США.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, возглавлявший американскую делегацию, по итогам переговоров рассказал, что американская сторона «очень четко обозначила» свои красные линии, но иранская делегация отказалась принимать условия. «Мы возвращаемся в Соединенные Штаты, поскольку соглашение не было достигнуто», — сказал он.
Вэнс назвал это «плохой новостью» скорее для Ирана, чем для Соединенных Штатов. Он улетел из Пакистана сразу после пресс-конференции по окончании переговоров. При этом телеканал Al Arabiya утверждает, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер остаются в Исламабаде «для продолжения переговоров».
Сам Трамп после провала сделки с Ираном поделился в соцсети Truth Social статьей журналиста Джона Соломона под названием «Козырь в рукаве Трампа на случай, если Иран не уступит: морская блокада». В публикации приводятся мнения экспертов, предполагающих, что США могут осуществить морскую блокаду Ирана, как это произошло с Венесуэлой перед захватом президента республики Николаса Мадуро.
Позиция Ирана.
Иран не принял условия США по поводу Ормузского пролива и ядерной энергетики, сообщал агентству Fars источник, близкий к переговорной команде.
Представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи уточнил, что на переговорах речь шла об Ормузском проливе, ядерной проблеме, репарациях и отмене санкций. Он назвал их напряженными.
По его словам, стороны «достигли взаимопонимания по ряду вопросов», но «по 2−3 важным вопросам есть разногласия». По данным Axios, разногласия на переговорах США и Ирана в Пакистане связаны с тем, что Тегеран настаивает на контроле над Ормузским проливом и не желает отказываться от своих запасов обогащенного урана.
Вместе с тем в иранском МИДе подчеркнули, что ни одна из сторон не ожидала быстрого заключения соглашения. По словам Багаи, консультации состоялись после 40 дней «навязанной войны» и сопровождались подозрительностью сторон.
Возглавляющий иранскую делегацию спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф написал на своей странице в X, что Соединенным Штатам не удалось завоевать доверие иранской делегации на переговорах в Исламабаде.
«Мои коллеги из иранской делегации выдвинули 168 конструктивных, перспективных предложений, однако в этом раунде переговоров противоположной стороне в конечном итоге не удалось завоевать доверие делегации», — сказал он.
Вместе с этим Галибаф подчеркнул, что Тегеран рассматривает дипломатию силы как один из инструментов защиты национальных интересов наряду с военными методами.
«Мы всегда рассматриваем дипломатию силы как альтернативный метод наряду с военной борьбой за права иранского народа и ни на минуту не откажемся от попыток закрепить достижения 40 дней иранской национальной обороны», — сказал Галибаф.
«Эти переговоры состоялись после 40 дней навязанной войны и проходили в атмосфере недоверия и подозрительности. Естественно, что с самого начала мы не ожидали достижения соглашения за одну встречу. Никто и не рассчитывал на это», — оценил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
Как передает The New York Times слова близкого к иранскому правительству аналитика Али Голхаки, переговоры сорвались, потому что Соединенные Штаты потребовали от Ирана нулевого обогащения урана, вывоза из страны почти 900 фунтов (400 кг) запасов урана и «управления безопасностью Ормузского пролива на своих условиях». При этом США не взяли на себя никаких обязательств по прекращению израильских бомбардировок Ливана. «Похоже, американцы пришли не для переговоров!» — сказал он.
Тегеран также заявил, что не планирует продолжать ядерные переговоры с Вашингтоном, писала The Wall Street Journal. Дата, место и повестка возможного следующего раунда пока не определены, отмечало агентство Nour.
Разногласия сторон.
Еще до переговоров агентство Tasnim писало, что между делегациями сохраняются «серьезные разногласия». Высокопоставленный иранский источник Reuters сообщал, что США согласились разморозить активы Ирана, хранящиеся в Катаре и банках других стран. Однако высокопоставленный американский чиновник сказал телеканалу CBS News, что Соединенные Штаты не соглашались разблокировать замороженные иранские активы.
Кроме того, Иран считает, что США обязаны заставить Израиль прекратить удары по Ливану.
Перед переговорами иранcкая делегация передала премьер-министру Пакистана Шехбазу Шарифу список своих красных линий. Среди них — контроль Тегерана над Ормузским проливом, выплата военных репараций, разморозка заблокированных активов Исламской Республики и прекращение огня, которое должно соблюдаться по всему региону. Иран настаивает на том, что эти требования должны быть выполнены до начала переговоров.
США в свою очередь еще в марте передали Ирану свой план завершения войны, состоящий из 15 пунктов. Как писал Bloomberg, в план входят положения об открытии Ормузского пролива, лишении всех ядерных возможностей Ирана, а также отказ от ядерного оружия.
Неспособность США и Ирана достичь соглашения была «ожидаемой», поскольку обе делегации прибыли на переговоры с «максималистскими позициями», заявил политолог Бенджамин Радд в интервью CNN. Он указал на иранскую программу обогащения урана как на вероятный камень преткновения.
«С позиции Ирана, он обладает абсолютным правом как суверенное государство обогащать уран, а Соединенные Штаты утверждают, что Иран утратил доверие и право, согласно Договору о нераспространении ядерного оружия, обогащать уран. Вот в чем тупиковая ситуация», — пояснил эксперт.
