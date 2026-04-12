Блокада и недоверие. Что известно о провале переговоров США и Ирана

Как передает The New York Times слова близкого к иранскому правительству аналитика Али Голхаки, переговоры сорвались, потому что Соединенные Штаты потребовали от Ирана нулевого обогащения урана, вывоза из страны почти 900 фунтов (400 кг) запасов урана и «управления безопасностью Ормузского пролива на своих условиях». При этом США не взяли на себя никаких обязательств по прекращению израильских бомбардировок Ливана. «Похоже, американцы пришли не для переговоров!» — сказал он.