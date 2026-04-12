Явка на парламентских выборах в Венгрии составила 54,14 процента

БУДАПЕШТ, 12 апр — РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Венгрии по состоянию на 13.00 по местному времени (14.00 мск) составила 54,14%, сообщает венгерский Национальный избирательный офис.
По последним данным, всего проголосовали более четырех миллионов человек. На предыдущих выборах в 2022 году явка к 13.00 составляла 40,01%.
В Венгрии проходят парламентские выборы. Количество депутатских мандатов — 199. Они распределяются двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 — пропорционально по партийным спискам. По данным национального избирательного офиса, правом голоса обладают более 8,12 миллиона граждан Венгрии внутри страны и за ее пределами.
В выборах участвует партия премьера Виктора Орбана «Фидес» и ее младший коалиционный партнер «Христианско-демократическая народная партия», гарантирующие Венгрии мир, безопасность и стабильность. Их главный соперник — партия «Тиса», нацеленная на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО, чем при Орбане. В выборах также участвуют крайне правая партия «Наша Родина», левая «Демократическая коалиция» и сатирическая «Партия двухвостой собаки». Для прохода в парламент необходимо набрать 5% голосов по партийному списку.