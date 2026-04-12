В Британии впервые лишили гражданства за связи с Россией

Бывший сотрудник полиции Великобритании Марк Буллен стал первым британцем, лишенным гражданства из-за связей с Россией. Решение было принято по соображениям национальной безопасности, сообщает The Sunday Times.
Буллен, ранее служивший более десяти лет в полиции графства Хартфордшир, утратил гражданство по решению главы британского МВД Шабана Махмуд. Этот шаг обычно применяется в отношении подозреваемых в терроризме или организованной преступности, отмечает издание. По его данным, поводом для лишения Буллена британского паспорта стали подозрения в возможной причастности к деятельности в интересах иностранного государства.
В письме МВД, опубликованном Булленом, говорится, что лишение гражданства «соответствует общественным интересам», при этом доказательства «не должны быть обнародованы в интересах национальной безопасности». Сам Буллен отрицает какие-либо нарушения.
В ноябре 2024 года британца остановили сотрудники контртеррористической полиции в аэропорту Лутон, допрашивали в течение четырех часов и изъяли электронные устройства. Буллен рассказывал, что в ходе допроса его спрашивали, в частности, об отравлении Скрипалей в Солсбери в 2018 году.
Как отмечает газета, в период службы в полиции Буллен контактировал с российскими правоохранительными органами и участвовал в месячной стажировке в Санкт-Петербурге. Кроме того, в своих социальных сетях он публиковал материалы с критикой Украины.
Буллен, которому сейчас 45 лет, проживает в России с 2014 года, он женат на россиянке и у него четверо детей, при этом отмечается, что он периодически возвращался в Британию навещать родственников. В 2022-м он получил российское гражданство, назвав это в интервью российскому спортивному порталу Sports.ru исполнением мечты. Мужчина, по информации издания, ведет англоязычные медиа петербургского футбольного клуба «Зенит».
Буллен в беседе с российским изданием рассказал, что попытается опротестовать решение о лишении его британского гражданства. При этом мужчина отметил, что спокойно относится к ситуации и не планирует возвращаться на родину.
Он рассказал, что с подростковых лет переезд в Россию был его целью. Впервые он приехал в страну в 1999 году в возрасте 18 лет. Когда в начале 2000-х годов его планы обосноваться в России сорвались, Буллен вернулся в Великобританию и поступил на службу в полицию графства Хартфордшир, где проработал 11 лет. Позже ему удалось переехать в Россию.
Решение лишить Буллен британского гражданства принято в период, когда напряженность между Лондоном и Москвой остается высокой. На этой неделе министр обороны Джон Хили обвинил Россию в использовании российских подводных лодок для слежки за критически важными подводными кабелями передачи данных в британских водах.
Осенью прошлого года двух мужчин и женщину задержали в графстве Эссекс по подозрению в оказании помощи российской разведке. У подозреваемых прошли обыски, после чего всех троих выпустили под залог. Кроме того, MI5 подготовило для «лиц с высоким уровнем риска» рекомендации по защите от шпионов из России и Китая.
Власти России не раз отвергали и называли абсурдными обвинения во вмешательстве в дела других государств. «Мы этого не делаем», — говорили в Кремле.
