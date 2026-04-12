Пушков: США в ходе войны в Иране утратили статус регионального гегемона

По его словам, цели, которые ставили Соединенные Штаты, до сих пор не выполнены. Сенатор отметил, что после 40 дней войны США по-прежнему далеки от результата, а ситуация развивается не в их пользу. Пушков также указал, что блокировка Ормузского пролива, которая, по его оценке, усиливает позиции Ирана, может стать «новым постоянным геополитическим фактором», влияющим на мировые цены на нефть.
«Несмотря на собранную армаду и десятки военных баз, США утратили авторитет регионального гегемона и не сумели обеспечить безопасность союзных с ними арабских стран Персидского залива. Международные наблюдатели, как ни силятся, не могут обнаружить ни одного положительного последствия этой войны для США как нации, для их союзников и их военных альянсов», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Подобные конфликты, по его мнению, характерны для «падающего гегемона». «Стремясь остановить свое падение, он начинает произвольную, необязательную и необоснованную войну, стремясь проявить и доказать свою глобальную силу, но добивается противоположного результата, демонстрируя неспособность достичь своих целей, хаотичность решений, прогрессирующую истеричность и, в конечном счете, свою политическую слабость», — заключил сенатор.