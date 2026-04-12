Пушков: США в ходе войны в Иране утратили статус регионального гегемона

Председатель комиссии Совфеда по информполитике заявил, что Вашингтон также не смог обеспечить безопасность союзных с ним арабских стран Персидского залива.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. США в ходе военной операции против Ирана утратили авторитет регионального гегемона и не сумели обеспечить безопасность союзных с ними арабских стран Персидского залива. Такое мнение высказал председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

По его словам, цели, которые ставили Соединенные Штаты, до сих пор не выполнены. Сенатор отметил, что после 40 дней войны США по-прежнему далеки от результата, а ситуация развивается не в их пользу. Пушков также указал, что блокировка Ормузского пролива, которая, по его оценке, усиливает позиции Ирана, может стать «новым постоянным геополитическим фактором», влияющим на мировые цены на нефть.

«Несмотря на собранную армаду и десятки военных баз, США утратили авторитет регионального гегемона и не сумели обеспечить безопасность союзных с ними арабских стран Персидского залива. Международные наблюдатели, как ни силятся, не могут обнаружить ни одного положительного последствия этой войны для США как нации, для их союзников и их военных альянсов», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Подобные конфликты, по его мнению, характерны для «падающего гегемона». «Стремясь остановить свое падение, он начинает произвольную, необязательную и необоснованную войну, стремясь проявить и доказать свою глобальную силу, но добивается противоположного результата, демонстрируя неспособность достичь своих целей, хаотичность решений, прогрессирующую истеричность и, в конечном счете, свою политическую слабость», — заключил сенатор.

