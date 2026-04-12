Избиратели в Будапеште поделились мнением о выборах. Видео

В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии проходят парламентские выборы 2026 года. Корреспондент РБК пообщалась с избирателями, поддерживающими разные стороны.
Так, мужчина, заявляющий, что рассчитывает на победу действующего премьера Виктора Орбана, называет его «самым большим политиком» в Венгрии за последние 20 лет и отмечает, что отношения Будапешта с Москвой важны так же, как и со странами Запада.
Другая собеседница, сторонница оппозиции, считает, что опыт Петера Мадьяра, сегодня возглавляющего партию «Тиса», а два года назад состоявшего в правящей ФИДЕС, позволяет ему увидеть, что власти «делали не так». По мнению избирательницы, его политической программе можно доверять, поскольку к определению необходимых мер, перечисленных в ней, привлекали экспертов.
Отвечая на вопрос об отношении к внешнеполитическому курсу нынешней власти, собеседница выразила убежденность, что дружбы на равных со всеми государствами быть не может, а значит, по ее мнению, есть вещи, которые Орбан скрывает. Женщина подчеркнула ключевое значение прозрачности в вопросах внешней политики и сказала, что ожидает от программы Мадьяра чего-то близкого ее пониманию «честной и прозрачной внешней политики».
По результатам выборов, проходящих 12 апреля, решится, сможет ли действующий премьер Виктор Орбан, пришедший к власти в 2010 году, остаться на должности на пятый срок. Ранее опросы предрекли победу оппозиционной «Тисе» во главе с Мадьяром.
