Залогом долгосрочного мира на Украине стал бы отказ европейский стран использовать ее территорию в качестве антироссийского плацдарма. Об этом заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
По его словам, если европейские политики дадут это стране жить своей жизнью, то ситуация очень быстро стабилизируется. Однако, как подчеркнул глава законодательной власти Крыма, сейчас Запад продолжает использовать Украину как испытательный полигон для своего оружия.
«Подобными играми Запад добивается превращения Украины в нежизнеспособную территорию», — сказал глава парламента", — заключил Константинов.