Путин заявил о готовности содействовать в урегулировании конфликта в Иране

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом подчеркнул готовность содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта вокруг Ирана, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин подчеркнул готовность и далее содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта, оказывать посреднические усилия в интересах установления справедливого и долгосрочного мира на Ближнем Востоке. В этих целях Россия продолжит активные контакты со всеми партнерами в регионе», — говорится в сообщении.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше