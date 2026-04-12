Уиткофф и Кушнер покинули Пакистан

Американские переговорщики — спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер покинули Пакистан после переговоров с Ираном вместе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, сообщают Reuters и CBS со ссылкой на источники.
О том, что Уиткофф и Кушнер по-прежнему находятся в Пакистане, сообщала эмиратская газета Al Khaleej. Отмечается, что делегаты участвуют в раундах обсуждений, которые еще не завершились, детали держатся в секрете. Кроме того, источники сообщили, что режим прекращения огня между США и Ираном остается в силе до 21 апреля.
Официальных заявлений Вашингтона или Тегерана, подтверждающих или опровергающих эти сообщения, пока не поступало.
В ночь на 8 апреля США заявили о готовности к двухнедельному перемирию с Ираном при условии открытия Ормузского пролива. В Тегеране сообщили о готовности выполнить это требование при координации с вооруженными силами и с учетом технических ограничений.
Переговоры между США и Ираном в Пакистане, состоявшиеся 11−12 апреля, завершились без достижения соглашения. Они стали первой прямой встречей сторон за более чем десятилетие и дискуссиями на самом высоком уровне со времен Исламской революции 1979 года.
Иранский МИДа указал, что по ряду вопросов удалось добиться взаимопонимания, но по ключевым темам сохраняются разногласия.
