Уиткофф и Кушнер покинули Пакистан

Американские переговорщики — спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер покинули Пакистан после переговоров с Ираном вместе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, сообщают Reuters и CBS со ссылкой на источники.

О том, что Уиткофф и Кушнер по-прежнему находятся в Пакистане, сообщала эмиратская газета Al Khaleej. Отмечается, что делегаты участвуют в раундах обсуждений, которые еще не завершились, детали держатся в секрете. Кроме того, источники сообщили, что режим прекращения огня между США и Ираном остается в силе до 21 апреля.

Официальных заявлений Вашингтона или Тегерана, подтверждающих или опровергающих эти сообщения, пока не поступало.

В ночь на 8 апреля США заявили о готовности к двухнедельному перемирию с Ираном при условии открытия Ормузского пролива. В Тегеране сообщили о готовности выполнить это требование при координации с вооруженными силами и с учетом технических ограничений.

Переговоры между США и Ираном в Пакистане, состоявшиеся 11−12 апреля, завершились без достижения соглашения. Они стали первой прямой встречей сторон за более чем десятилетие и дискуссиями на самом высоком уровне со времен Исламской революции 1979 года.

Иранский МИДа указал, что по ряду вопросов удалось добиться взаимопонимания, но по ключевым темам сохраняются разногласия.

Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше