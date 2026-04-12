Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с праздником Пасхи

В стране гармонично сочетаются национальное единство и межконфессиональное согласие.

Источник: 1obl.ru

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил тех, кто исповедует христианство, со Светлым Христовым воскресением. Он отметил, что праздник Пасхи символизирует надежду и духовное обновление, а также укореняет в сознании верующих идеалы сострадания, взаимопомощи и милосердия.

«Православие вносит значительный вклад в утверждение в нашем обществе принципов справедливости, миролюбия, толерантности, доверия. Передаваемые из поколения в поколение пасхальные обычаи способствуют сохранению семейных устоев, укреплению нравственности, учат уважению к старшим, заботе о ближних», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что в основе развития Казахстана — национальное единство и межконфессиональное согласие, а также гармоничное сочетание традиционных ценностей. А принятая Народная Конституция — это воплощение стремления людей жить и трудиться в атмосфере мира, порядка, верховенства закона, знаний и инноваций.

«Пусть этот замечательный праздник принесет радость и благополучие в каждый дом! Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья, счастья и успехов в благих начинаниях», — поздравил глава Казахстана.