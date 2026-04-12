Песков сообщил об усовершенствовании мер по защите российских НПЗ

Россия усиливает меры по охране нефтеперерабатывающих предприятий от украинских атак, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
«Безусловно, меры принимаются, они совершенствуются. К сожалению, враг достаточно коварен, технологии развиваются быстро, а главное, сохраняется сущность киевского режима, который представляет для нас непосредственную опасность», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Утром 2 апреля обломки украинского дрона, которым ВСУ планировали атаковать НПЗ в Уфе, упали на его территории. В результате падения в промзоне произошло возгорание. Пострадавших не было.
