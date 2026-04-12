Путин и Пезешкиан обсудили развитие обстановки на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили по телефону обстановку на Ближнем Востоке. Как сообщает пресс-служба Кремля, иранский лидер высоко оценил итоги недавних переговоров с США в Исламабаде и выразил благодарность за принципиальную позицию Москвы по региональным вопросам, а также за оказанную гуманитарную помощь.