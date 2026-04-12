Путин и Пезешкиан обсудили развитие обстановки на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили по телефону обстановку на Ближнем Востоке. Как сообщает пресс-служба Кремля, иранский лидер высоко оценил итоги недавних переговоров с США в Исламабаде и выразил благодарность за принципиальную позицию Москвы по региональным вопросам, а также за оказанную гуманитарную помощь.

Источник: AP 2024

«Президент Ирана выразил признательность за принципиальную российскую позицию, в том числе на международных площадках, направленную на деэскалацию ситуации», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Путин подтвердил готовность Москвы и впредь способствовать политико-дипломатическому разрешению конфликтов. В завершение беседы Пезешкиан поздравил российского коллегу и всех православных христиан с праздником Пасхи.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Тегеран отверг предложения Вашингтона, озвученные в пакистанской столице. По словам политика, американская делегация предельно чётко обозначила свои красные линии, а также зоны возможных уступок. Однако иранская сторона выбрала не принимать условия США. Таким образом, трёхсторонняя встреча в Исламабаде не привела к прорыву.

