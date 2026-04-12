Путин и Пезешкиан обсудили по телефону переговоры США и Ирана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: РБК

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы Пезешкиан поднял вопрос конфликта на Ближнем Востоке и дал оценку американо-иранским переговорам в Пакистане. Он выразил признательность Москве за ее позицию, нацеленную в том числе на деэскалацию ситуации в регионе, и оказанную Тегерану помощь.

Переговоры между США и Ираном в Пакистане, состоявшиеся 11 апреля, завершились без достижения соглашения. Они стали первой прямой встречей сторон за более чем десятилетие и дискуссиями на самом высоком уровне со времен Исламской революции 1979 года.

«При обсуждении актуальных вопросов двустороннего сотрудничества подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление добрососедских российско-иранских отношений», — говорится в сообщении.

Пезешкиан также поздравил Путина и всех православных христиан России с Пасхой.

В день начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля МИД России призвал немедленно вернуть ситуацию в политико-дипломатическое русло и выразил готовность содействовать урегулированию на основе международного права, назвав атаку «безрассудным шагом».

Позднее в Кремле сообщили о продолжающемся диалоге Москвы и Тегерана. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявлял, что Россия оказывает поддержку «во многих направлениях», напомнив о договоре о стратегическом партнерстве. В конце марта Арагчи провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Тот, среди прочего, подтвердил готовность России продолжать консультации для снижения напряженности.

Путин, в свою очередь, ранее заявил, что Россия была и будет надежным партнером Исламской республики, подтвердил неизменную поддержку Тегерана и «солидарность с иранскими друзьями».

