WSJ назвала «криптонит» Ирана и Китая против США

Контроль Ирана над Ормузским проливом и доминирование Китая на рынке редкоземельных минералов образуют так называемые «узкие места» (chokepoint). Они действуют принципиально иначе, нежели тарифная политика президента США Дональда Трампа, и демонстрируют слабость всей его стратегии экономической войны. Об этом написала The Wall Street Journal.
«Узкие места» — это термин из книги Эдварда Фишмана «Chokepoints: American Power in the Age of Economic Warfare», который работал над санкционной политикой в администрации экс-президента США Барака Обамы. У этого понятия три характеристики. Первое — страна или коалиция должны занимать доминирующее положение на том или ином рынке, чтобы влиять на поставки или цену товара. Второе — товар или услуга должны быть такими, какие трудно заменить в краткосрочной перспективе. Третье — перекрытие «узкого места» должно наносить больший ущерб противнику, нежели инициатору.
Издание называет эти «узкие места» криптонитом для США. Криптонит — вымышленное радиоактивное вещество из вселенной DC Comics, ставший главной главным оружием против Супермена.
«Узкие места» могут быть как физическими, так и экономическими. Первые включают водные пути: будь то Ормузский пролив, Босфор или Дарданеллы. Использовать физические «узкие места» сложнее, так как для этого обычно требуется применение или же угроза применения военной силы. С экономическими порог вхождения ниже, отмечается в статье. По мере глобализации цепочек количество таких «узких мест» растет, как и число попыток использовать их в качестве оружия.
Например, контроль США над долларовой финансовой системой является мощным «узким местом», поскольку на доллар приходится 88% мировых валютных операций и половина всех международных платежей, написала WSJ. Штаты используют это для введения экономических санкций. Китай и Иран не обладают сопоставимым с США экономическим влиянием, однако могут оказывать давление именно за счет «узких мест».
Трамп, продолжили журналисты, более привержен экономической войне, нежели его предшественники. Однако санкциям он предпочитает тарифы. По Фишману, их нельзя отнести к «узким местам», поскольку доля США в мировом рынке только 13%. Этого слишком мало, чтобы существенно влиять на поведение других стран. Кроме того, государства, за редкими исключениями, могут найти альтернативные рынки.
Washington Post отметила, что Штаты дважды за год были поставлены в неловкое положение способностью их противников превратить в оружие свой контроль над одной из главных артерий мировой экономики. Журналисты обратили внимание, что ранее США фактически обладали монополией на такой тип экономической войны, однако в последние годы ситуация изменилась.
Весной 2025 года Китай в ответ на тарифы США начал ограничивать экспорт редкоземельных металлов. На долю КНР приходится около 70% мировых поставок редкоземельных металлов и около 90% их мировой переработки. В минувшем октябре Пекин объявил о новых ограничениях на экспорт, однако в итоге решил приостановить их на год, после того как Трамп снизил пошлины.
Иран объявил о прекращении торговли в Ормузском проливе в ответ на начало военной операции США и Израиля. Блокирование водной артерии, через которую проходили 15−20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов и более 30% сжиженного природного газа, спровоцировало кризис на энергетическом рынке.
