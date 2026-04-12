WSJ назвала «криптонит» Ирана и Китая против США

«Узкие места» могут быть как физическими, так и экономическими. Первые включают водные пути: будь то Ормузский пролив, Босфор или Дарданеллы. Использовать физические «узкие места» сложнее, так как для этого обычно требуется применение или же угроза применения военной силы. С экономическими порог вхождения ниже, отмечается в статье. По мере глобализации цепочек количество таких «узких мест» растет, как и число попыток использовать их в качестве оружия.