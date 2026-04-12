Трамп объявил о блокировке судов в Ормузском проливе с сегодняшнего дня

Военно-морские силы (ВМС) США приступают к блокировке всех кораблей, которые попытаются зайти в Ормузский пролив или выйти из него. Об этом 12 апреля сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Источник: AP 2024

«С этого момента ВМС США, лучшие в мире, начнут процесс блокады всех кораблей, пытающихся войти или покинуть Ормузский пролив», — написал он в соцсети TruthSocial.

По его словам, переговоры в Исламабаде прошли хорошо, но ключевой ядерный вопрос остался нерешенным. Трамп заявил, что Иран не позволил достичь свободного прохода для судов, используя угрозы о минах. Американский лидер назвал это мировым вымогательством. Он поручил ВМС пресекать суда в международных водах, которые нанесли ущерб Ирану, и уничтожать мины в проливе.

«Я также поручил нашим ВМС искать и пресекать каждое судно в международных водах, которое нанесло ущерб Ирану. Никто, кто платит незаконную плату, не сможет безопасно пройти по открытому морю», — дополнил Трамп.

Он предупредил, что иранский флот и ВВС фактически уничтожены, системы ПВО бесполезны, большинство лидеров погибли из-за ядерных амбиций. Блокада начнется в ближайшее время при участии других стран, отметил Трамп.

«Наша армия завершит то немногое, что осталось от Ирана», — заключил он.

Агентство Fars 12 апреля сообщило, что переговорный процесс между США и Ираном продолжится в воскресенье. По данным агентства Tasnim, между Тегераном и Вашингтоном остаются серьезные противоречия после завершения очередного раунда переговоров.

Кроме того, телеканал Al Jazeera 12 апреля узнал о выдвижении Пакистаном в ходе переговоров между США и Ираном предложения о совместном патрулировании Ормузского пролива.

