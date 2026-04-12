Трамп приказал блокировать Ормузский пролив

США начинают блокаду Ормузского пролива, заявил в Truth Social американский президент Дональд Трамп.

Источник: РБК

США начинают блокаду Ормузского пролива, заявил в Truth Social американский президент Дональд Трамп.

«Начиная с этого момента, военно-морской флот Соединенных Штатов, лучший в мире, начнет процесс БЛОКАДЫ любых судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его», — написал он.

Американские силы также будут искать и задерживать суда, заплатившие Ирану за проход по проливу, добавил Трамп. «Никто из тех, кто платит незаконные пошлины, не получит безопасного прохода в открытом море», — пообещал американский лидер.

По словам Трампа, Иран за счет минирования проливаа занимается шантажом, а США не позволят себя шантажировать.

Блокада начнется в ближайшее время, к ее поддержанию будут привлечены и другие страны, а Ирану «не будет позволено извлекать выгоду из этого незаконного акта вымогательства», заявил Трамп.

«Им нужны деньги и, что еще важнее, им нужно ядерное оружие. Кроме того, и в подходящий момент, мы полностью “готовы к бою”, и наши военные добьют то немногое, что осталось от Ирана!», — написал президент США.

Также американские ВМС начнут уничтожать мины, размещенные Ираном в проливе, сообщил Трамп. «Любой иранец, который откроет по нам огонь или по мирным судам, будет уничтожен!», — предупредил он.

После начала операции США и Израиля Иран объявил о приостановке торговли через Ормузский пролив, через который проходило 15−20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов, а также более 30% поставок СПГ. На фоне сообщений о минировании пролива в марте Трамп призвал страны Европы и Азии направить свои корабли в Ормузский пролив, чтобы совместными силами обеспечить безопасность морского пути. Позднее он раскритиковал страны НАТО за отказ содействовать операции.

Материал дополняется.

