Трамп заявил об отказе Ирана по «самому важному вопросу»

Делегации США и Ирана достигли прогресса по проекту мирного соглашения, но важно лишь нежелание Тегерана отказываться от ядерных амбиций, заявил в Trurh Social американский президент Дональд Трамп.
«Во многих отношениях согласованные пункты лучше, чем продолжение наших военных операций до их завершения, но все эти пункты не имеют значения по сравнению с тем, чтобы позволить ядерной энергетике находиться в руках таких непостоянных, сложных, непредсказуемых людей», — добавил он.
Трамп отметил, что иранская делегация была непреклонна «по единственному самому важному вопросу», и повторил, что не позволит Ирану обладать ядерным вооружением.
