Трамп объявил о начале морской блокады Ормузского пролива

Американский президент Дональд Трамп в своём аккаунте в социальной сети Truth Social заявил о начале морской блокады Ормузского пролива. По его словам, ВМС США в ближайшее время начнут операцию по перекрытию движения для всех судов, следующих через пролив. Трамп также отметил, что в блокаде примут участие другие государства, однако их перечень не был уточнён.

Источник: AP 2024

«Начиная с этого момента, флот Соединённых Штатов начнет процесс блокады всех и каждого судна, которое пытается зайти или выйти из Ормузского пролива», — написал глава Белого дома.

Военно-морские силы США намерены проводить досмотр всех судов, производивших оплату Ирану за проход через пролив. Вместе с тем Трамп возложил на Тегеран ответственность за то, что судоходство не было возобновлено, и охарактеризовал действия иранских властей как «вымогательство в мировом масштабе».

Как сообщалось ранее, Джей Ди Вэнс проинформировал: американские предложения были отвергнуты Тегераном. Вице-президент США подчеркнул, что делегация Вашингтона предельно ясно донесла до противоположной стороны собственные «красные линии», а также границы того, на что готова пойти Америка. Выяснилось, что Иран не стал опровергать прозвучавшую информацию — более того, слова Вэнса были официально подтверждены.

