Атмосфера в Будапеште перед выборами. Эфир телеканала РБК

В Венгрии на избирательных участках сохраняется спокойная обстановка, голосование организовано без скоплений людей, передает корреспондент РБК.
Агитационная кампания в основном завершилась накануне, в городе остаются отдельные предвыборные плакаты, размещенные ранее. Среди опрошенных корреспондентом жителей многие склонны поддерживать оппозицию. При этом Будапешт характеризуется как более либеральный город, где правящая партия ФИДЕС не доминирует, и ее сторонников найти сложнее.
Сторонники оппозиционной партии «Тиса», с которыми удалось пообщаться, выступают за перемены и большую прозрачность, в том числе во внешней политике.
«Прежде всего они хотят перемен, они хотят прозрачности, в том числе во взаимодействии с иностранными государствами», — сообщила корреспондент РБК.
Согласно опросу центра Medián, почти половина венгров допускает возможность фальсификаций со стороны ФИДЕС. Аналитики отмечают, что вне зависимости от исхода выборов значительная часть сторонников проигравшей стороны может не признать результаты. Эксперты центра Political Capital считают, что масштабные фальсификации через вмешательство в подсчет голосов маловероятны из-за бумажной системы голосования и присутствия наблюдателей. При этом они указывают на риск подкупа избирателей как наиболее вероятную форму нарушений.
Политолог Габор Штир заявил, что общество в Венгрии остается расколотым, однако в нынешней кампании оппозиция выступает более консолидированно. По его словам, шансы на победу есть как у ФИДЕС, так и у партии «Тиса», которой удалось расширить электорат на фоне усталости части общества от Орбана.
Оставайтесь на связи с РБК в MAX.