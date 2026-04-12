Явка на выборах в Венгрии достигла нового рекорда

Почти две трети граждан Венгрии, имеющих право голоса — рекордные 66%, — к середине дня приняли участие в парламентских выборах к 15:00, передает портал Telex.

Участки для голосования открылись 12 апреля в 6:00. К 15:00 проголосовало более 66% избирателей, что на 12 процентных пунктов выше предыдущего рекорда.

Четыре года назад к 13:00 проголосовали 40,01% избирателей, а в 2018-м — 42,32%, явка на выборах 2002 года составила 40,19%.

В 11:00 явка составила 37,98%, к 9:00 — 16,89%, эти показатели также являются рекордными.

12 апреля в Венгрии проходят парламентские выборы в Государственное собрание. По их результатам решится, сможет ли премьер Виктор Орбан, пришедший к власти в 2010 году, остаться на пятый срок.

Опросы прогнозируют победу оппозиционной «Тисы» во главе с Петером Мадьяром, который еще два года назад состоял в ныне правящей партии «Фидес». Венгерский политолог Габор Тёрёк отметил, что явка 70% и более «будет на пользу» «Тисе». Политический директор премьер-министра страны Балаж Орбан, в свою очередь, полагает, что высокая явка на выборах говорит в пользу правящей партии.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше