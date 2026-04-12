Явка на выборах в Венгрии достигла нового рекорда

Опросы прогнозируют победу оппозиционной «Тисы» во главе с Петером Мадьяром, который еще два года назад состоял в ныне правящей партии «Фидес». Венгерский политолог Габор Тёрёк отметил, что явка 70% и более «будет на пользу» «Тисе». Политический директор премьер-министра страны Балаж Орбан, в свою очередь, полагает, что высокая явка на выборах говорит в пользу правящей партии.