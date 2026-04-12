Песков призвал Британию привыкнуть к росту счетов «из-за Путина и Трампа»

Властям Великобритании необходимо привыкать к росту счетов жителей страны за электроэнергию, заявил репортеру Павлу Зарубину пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да, действительно, действия и Путина, и Трампа могут приводить к тому, что в Британии скачут счета за электроэнергию. Надо привыкать», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
Так пресс-секретарь президента прокомментировал заявление премьер-министра Британии Кира Стармера о том, что из-за действий российского и американского лидеров у британцев постоянно растут счета на электроэнергию.
В пятницу, 10 апреля, Стармер заявил в интервью ITV, что стране нужно укреплять энергетическую устойчивость и независимость, иначе население и бизнес будут «расплачиваться» за войны и внешние кризисы. Он указал на очевидное влияние конфликта на Ближнем Востоке и ограничений судоходства через Ормузский пролив, а также связал колебания счетов за электроэнергию с действиями Путина и Трампа на мировой арене.
Также в колонке для The Guardian Стармер сообщил, что правительство Великобритании сокращает счета и наращивает инвестиции в отечественную энергетику, чтобы уменьшить зависимость от ценовых манипуляций на газовом рынке. Среди других мер британский премьер назвал укрепление обороны за счет крупнейших вложений со времен холодной войны, восстановление европейских альянсов, оздоровление госфинансов и запуск промышленной стратегии — при одновременном невовлечении в ближневосточный конфликт.
Спецпредставитель президента и глава РФПИ Кирилл Дмитриев раскритиковал заявления Стармера, заявив, что тот пытается снять с себя ответственность за результаты британской энергетической политики.
Ранее Стармер обсудил с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке после объявления о перемирии между США и Ираном. Как сообщили в британском правительстве, речь шла о необходимости оперативно восстановить судоходство в Ормузском проливе и согласовать практический план. Переговоры договорились продолжить в ближайшее время.
После начала военной операции на Украине и санкций против российских нефти и газа цены на электроэнергию в Европе, включая Британию, выросли, а риски для поставок через фактически перекрытый Тегераном Ормузский пролив дополнительно подстегнули стоимость энергоресурсов.
