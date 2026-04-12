Reuters узнал о планах США бороться с «родильным туризмом»

Иммиграционная и таможенная служба (ICE) США запустила инициативу по выявлению схем «родильного туризма» — случаев, когда беременные иностранки въезжают в страну по временным визам с целью родить в Соединенных Штатах и получить американское гражданство для ребенка, сообщает Reuters со ссылкой на внутреннее письмо службы.
Согласно документу, агентам ICE поручено сосредоточиться на расследовании сетей, которые помогают заявителям искажать данные при подаче на визу и организуют поездки для родов. В числе приоритетов названы выявление мошенничества, финансовых преступлений и посреднических структур, использующих легальные иммиграционные процедуры.
В Министерстве внутренней безопасности (DHS) США агентству заявили, что роды в Соединенных Штатах сами по себе не являются незаконными, однако ведомство намерено пресекать возможные нарушения федерального законодательства, связанные с такими поездками. DHS отказалось комментировать возможные расследования.
Президент США Дональд Трамп в начале апреля в очередной раз назвал ошибочной практику предоставления гражданства всем, кто родился на территории страны.
В 1868 году в Конституцию США была принята 14-я поправка. Она подразумевает, что любое лицо, родившееся на территории Соединенных Штатов и попадающее под их юрисдикцию, получает американское гражданство, равную защиту закона для всех граждан, а также запрет на лишение прав иначе, как по приговору суда.
Закон США прямо не запрещает «родильный туризм», однако правило, введенное в 2020 году во время первого президентского срока Трампа, запрещает использовать туристические и деловые визы, если основной целью является получение гражданства США для новорожденного, отмечает агентство. Участников подобных схем могут привлекать по статьям о мошенничестве.
Администрация Трампа также использует тему «родильного туризма» как один из аргументов в дискуссии о гражданстве по праву рождения. В первый день нового президентского срока республиканец подписал указ, предписывающий федеральным ведомствам не признавать гражданство детей, родившихся в США, если ни один из родителей не является гражданином или постоянным резидентом. Несколько федеральных судей заблокировали документ, дело рассматривает Верховный суд.
По оценке Центра иммиграционных исследований, приводимых агентством, в 2016—2017 годах в страну с целью «родильного туризма» приезжали 20−25 тыс. женщин в год. Reuters отмечает, что на фоне 3,6 млн рождений в США в 2025 году такие случаи, вероятно, составляют небольшую долю.
