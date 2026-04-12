Москалькова рассказала о помощи эвакуированным украинцам

В ноябре 2025 года омбудсмен, говоря об эвакуированных украинцах, заявила, что часть из них хочет вернуться на родину. Москалькова тогда обратилась к Киеву с просьбой забрать их. В феврале она направила украинской стороне список из 115 граждан Украины, готовых к передаче Россией, однако Киев на тот момент отказался принимать их.