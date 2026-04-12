Москалькова рассказала о помощи эвакуированным украинцам

Граждане Украины, эвакуированные российскими военными из зоны боевых действий, получили в России выплаты по 10 тыс. руб., сообщила «РИА Новости» Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Они имеют право на свободное передвижение. Те, у кого есть документы и желание выехать, они могут это сделать самостоятельно или при нашей помощи», — сказала она.
По словам омбудсмена, эвакуированные размещены в пунктах временного проживания в комфортных условиях, обеспечены всем необходимым, в том числе связью с родственниками.
В ноябре 2025 года омбудсмен, говоря об эвакуированных украинцах, заявила, что часть из них хочет вернуться на родину. Москалькова тогда обратилась к Киеву с просьбой забрать их. В феврале она направила украинской стороне список из 115 граждан Украины, готовых к передаче Россией, однако Киев на тот момент отказался принимать их.
Позднее, в начале марта, уполномоченный по правам человека рассказала, что в декабре российские военные вывезли из зоны боевых действий 46 украинцев, 17 из них уже вернулись домой.
«Семнадцать человек изъявили желание сразу, имея на руках необходимые документы, выехать к своим родным и близким, им не препятствовали», — заверила она.
