Москалькова рассказала о помощи эвакуированным украинцам

Источник: РБК

Граждане Украины, эвакуированные российскими военными из зоны боевых действий, получили в России выплаты по 10 тыс. руб., сообщила «РИА Новости» Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Они имеют право на свободное передвижение. Те, у кого есть документы и желание выехать, они могут это сделать самостоятельно или при нашей помощи», — сказала она.

По словам омбудсмена, эвакуированные размещены в пунктах временного проживания в комфортных условиях, обеспечены всем необходимым, в том числе связью с родственниками.

В ноябре 2025 года омбудсмен, говоря об эвакуированных украинцах, заявила, что часть из них хочет вернуться на родину. Москалькова тогда обратилась к Киеву с просьбой забрать их. В феврале она направила украинской стороне список из 115 граждан Украины, готовых к передаче Россией, однако Киев на тот момент отказался принимать их.

Позднее, в начале марта, уполномоченный по правам человека рассказала, что в декабре российские военные вывезли из зоны боевых действий 46 украинцев, 17 из них уже вернулись домой.

«Семнадцать человек изъявили желание сразу, имея на руках необходимые документы, выехать к своим родным и близким, им не препятствовали», — заверила она.

Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше