Трамп заявил о готовности «добить немногое оставшееся» от Ирана

Переговоры между США и Ираном в Пакистане, состоявшиеся 11 апреля, завершились без достижения соглашения. После них вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США необходимо получить от Ирана гарантию того, что страна не будет стремиться к разработке ядерного оружия. «Мы этого пока не видим. Надеемся, что увидим», — сказал он.