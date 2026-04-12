Трамп заявил о готовности «добить немногое оставшееся» от Ирана

Армия США готова «добить немногое оставшееся» от Ирана, заявил в Trurh Social американский президент Дональд Трамп.

Источник: РБК

Армия США готова «добить немногое оставшееся» от Ирана, заявил в Trurh Social американский президент Дональд Трамп.

«Им нужны деньги и, что еще важнее, ядерное оружие. Кроме того мы полностью готовы к бою, и, если понадобится, наши войска добьют то немногое, что осталось от Ирана!» — написал он.

Трамп также пригрозил блокадой Ормузского пролива со стороны США, обвинив Иран в попытке вымогательства за проход. Он заявил, что поручил военно-морскому флоту «разыскать и перехватить каждое судно в международных водах, которое заплатило пошлину Ирану».

Переговоры между США и Ираном в Пакистане, состоявшиеся 11 апреля, завершились без достижения соглашения. После них вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США необходимо получить от Ирана гарантию того, что страна не будет стремиться к разработке ядерного оружия. «Мы этого пока не видим. Надеемся, что увидим», — сказал он.

Иранская телерадиовещательная корпорация (IRIB), в свою очередь, сообщила, что сторонам не удалось достичь согласия в том числе по Ормузскому проливу и развитию ядерных технологий в стране.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше