Мэр Хельсинки назвал «отвратительной» отправку финских детей в «Артек»

Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов потребовал разъяснений по поводу субсидий, предоставленных компании Sun Ray, которая отправляла подростков в российские детские лагеря, сообщает Helsingin Sanomat.

Источник: РБК

По данным издания, городская администрация выплатила компании более €45 тыс. в виде субсидий. В связи с этим мэр поручил пересмотреть правила и практику предоставления подобных выплат и призвал власти страны обеспечить законодательные механизмы для вмешательства в такую деятельность. Отправку детей из Финляндии в российские лагеря называл «отвратительным» фактом.

«Очевидно, что такие организации или подобные виды деятельности не должны получать ни евро государственной поддержки», — сказал он.

Руководитель городской службы занятости Аннукка Сорьенен, которой поручено провести проверку, сообщила, что власти не располагали информацией о связях компании с Россией.

«Артек» был основан 16 июня 1925 года и находится в Крыму. Он начинался с четырех брезентовых палаток у подножия горы Аю-Даг, но со временем стал самым знаменитым пионерским лагерем СССР. Сегодня «Артек» — один из крупнейших международных детских центров в мире. За время его существования в нем побывали почти 2 млн детей более чем из 100 стран.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение. Власти Украины и стран Запада не признали итоги голосования. В октябре 2025 года президент Финляндии Александр Стабб в интервью Би-би-си заявил, что Хельсинки никогда не признает Крым частью России.

Москва указывала, что считает вопрос о принадлежности полуострова закрытым. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что полуостров будет навсегда связан с Россией независимо от мнения Запада по этому поводу.

Санкции против «Артека» ранее ввели ряд стран, включая США и Украину. В 2024 году в отношении лагеря ограничения ввел Евросоюз. Москва считает вводимые ограничения незаконными и требует их снятия.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
