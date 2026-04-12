Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов потребовал разъяснений по поводу субсидий, предоставленных компании Sun Ray, которая отправляла подростков в российские детские лагеря, сообщает Helsingin Sanomat.
По данным издания, городская администрация выплатила компании более €45 тыс. в виде субсидий. В связи с этим мэр поручил пересмотреть правила и практику предоставления подобных выплат и призвал власти страны обеспечить законодательные механизмы для вмешательства в такую деятельность. Отправку детей из Финляндии в российские лагеря называл «отвратительным» фактом.
«Очевидно, что такие организации или подобные виды деятельности не должны получать ни евро государственной поддержки», — сказал он.
Руководитель городской службы занятости Аннукка Сорьенен, которой поручено провести проверку, сообщила, что власти не располагали информацией о связях компании с Россией.
«Артек» был основан 16 июня 1925 года и находится в Крыму. Он начинался с четырех брезентовых палаток у подножия горы Аю-Даг, но со временем стал самым знаменитым пионерским лагерем СССР. Сегодня «Артек» — один из крупнейших международных детских центров в мире. За время его существования в нем побывали почти 2 млн детей более чем из 100 стран.
Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение. Власти Украины и стран Запада не признали итоги голосования. В октябре 2025 года президент Финляндии Александр Стабб в интервью Би-би-си заявил, что Хельсинки никогда не признает Крым частью России.
Москва указывала, что считает вопрос о принадлежности полуострова закрытым. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что полуостров будет навсегда связан с Россией независимо от мнения Запада по этому поводу.
