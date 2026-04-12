Мэр Хельсинки назвал «отвратительной» отправку финских детей в «Артек»

«Артек» был основан 16 июня 1925 года и находится в Крыму. Он начинался с четырех брезентовых палаток у подножия горы Аю-Даг, но со временем стал самым знаменитым пионерским лагерем СССР. Сегодня «Артек» — один из крупнейших международных детских центров в мире. За время его существования в нем побывали почти 2 млн детей более чем из 100 стран.