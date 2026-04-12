NYT узнала, что в Пентагоне сочли Китай и Россию лидерами по дронам

Как отметила NYT, это стало частью нарастающей глобальной гонки вооружений в области автономного оружия и оборонных систем с ИИ. По мнению авторов статьи, в ее центре находятся Штаты и Китай. Однако к гонке присоединились и другие страны. Например, Россия, Украина, Индия, Израиль, Иран инвестируют в военный ИИ, а Франция, Германия и Польша наращивают вооружения. При этом неясно, какая страна лидирует в этом противостоянии, написали авторы материала.