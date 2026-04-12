NYT узнала, что в Пентагоне сочли Китай и Россию лидерами по дронам

Пентагон считает, что российская и китайская программы развития беспилотной сферы опережают американские наработки, пишет The New York Times со ссылкой на три источника в оборонных и разведывательных ведомствах.
Как выяснило издания, вывод о китайских дронах в Пентагоне сделали, проанализировав военный парад в Китае в сентябре 2025 года.
После этого американские власти призвали собственные компании ускорить работу. В феврале 2026 года стартап Anduril на три месяца раньше запланированного срока начал производство дронов с искусственным интеллектом, которые управляются автономно. Похожие БПЛА были продемонстрированы на параде в Китае. Кроме того, Пентагон ранее запросил из федерального бюджета США более $13 млрд на автономные системы.
Как отметила NYT, это стало частью нарастающей глобальной гонки вооружений в области автономного оружия и оборонных систем с ИИ. По мнению авторов статьи, в ее центре находятся Штаты и Китай. Однако к гонке присоединились и другие страны. Например, Россия, Украина, Индия, Израиль, Иран инвестируют в военный ИИ, а Франция, Германия и Польша наращивают вооружения. При этом неясно, какая страна лидирует в этом противостоянии, написали авторы материала.
Страны стремятся накопить «максимально продвинутый технологический арсенал» на случай боя дрона против дрона и алгоритма против алгоритма, сказано в статье. Газета обратила внимание, что это сравнивают с началом ядерной эпохи 1940-х годов. Однако если последствия применения атомной бомбы понятны, то возможности ИИ мир только начинает осознавать, написала NYT.
10 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с главами регионов создать национальный план внедрения искусственного интеллекта на уровне всей страны с учетом задач субъектов государства и отраслей. Глава государства отметил, что ИИ формирует другой облик всей жизни России, в том числе обороны. По его словам, стране необходимо развивать собственные решения ИИ для национальной обороны и безопасности.
Осенью 2025 года в России создали войска беспилотных систем. До этого Путин призвал «обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание». В 2024-м армия России получила более 1,5 млн БПЛА разных типов.
