Al Arabiya сообщила, что Уиткофф и Кушнер до сих пор остаются в Пакистане

Американские переговорщики — спецпосланник президента Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер — по-прежнему в Исламабаде и готовы к продолжению переговоров с Ираном, передает Al Arabiya.
По данным CBS и Reuters, американская делегация покинула Пакистан в полном составе.
После переговоров президент Дональд Трамп сообщил, что США «с этого момента» начинают блокаду Ормузского пролива, а также заявил о готовности армии «добить немногое оставшееся» от Ирана.
Предыдущий раунд переговоров Вашингтона и Тегерана прошел в Женеве 26 февраля — незадолго до того, как США начали против Исламской Республики военную операцию.
