Al Arabiya сообщила, что Уиткофф и Кушнер до сих пор остаются в Пакистане

Американские переговорщики — спецпосланник президента Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер — по-прежнему в Исламабаде и готовы к продолжению переговоров с Ираном, передает Al Arabiya.

Источник: РБК

По данным CBS и Reuters, американская делегация покинула Пакистан в полном составе.

Переговоры США и Ирана начались в Исламабаде 11 апреля, продлились около 14 часов и завершились без достижения соглашения. Иранская телерадиовещательная корпорация (IRIB) сообщала, что разногласия касаются ядерной программы Ирана и Ормузского пролива.

После переговоров президент Дональд Трамп сообщил, что США «с этого момента» начинают блокаду Ормузского пролива, а также заявил о готовности армии «добить немногое оставшееся» от Ирана.

Предыдущий раунд переговоров Вашингтона и Тегерана прошел в Женеве 26 февраля — незадолго до того, как США начали против Исламской Республики военную операцию.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше