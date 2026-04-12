Трамп назвал условие возобновления войны с Ираном

США продолжат наносить удары по Ирану, если республика откажется принимать условия Вашингтона по урегулированию конфликта. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News.
«Да, я буду», — ответил Трамп на вопрос, продолжат ли Соединенные Штаты атаковать Иран, если Тегеран отвергнет их требования.
Трамп пояснил, что США «практически уничтожили всю их страну», и единственное оставшееся — «вода, удар по которой будет очень разрушительным».
«Я бы не хотел этого делать, но это их вода, их опреснительные заводы, их электростанции, которые очень легко поразить. Мы могли бы их поразить. Мы могли бы вывести их все из строя. И я имею в виду вывести из строя так, что у вас не будет электричества в течение десяти лет, потому что на постройку этих станций с нуля уходит десятилетие», — подчеркнул президент США.
Трамп выразил мнение, что Иран в конечном счете вернется за стол переговоров и примет все условия США.
«Это заявление (о возможности у США уничтожить “иранскую цивилизацию”. — РБК) привело их за стол переговоров, и они его не покинули. Они не ушли из-за стола переговоров. Я предполагаю, что они вернутся и дадут нам все, что мы хотим. И я сказал своим людям: я хочу все. Я не хочу 90%, я не хочу 95%. Я сказал им: я хочу все, а у них [иранцев] нет козырей», — заявил Трамп.
Президент выступил с заявлениями на следующий день после переговоров США и Ирана в Исламабаде. Встреча продлилась около 14 часов и завершилась без достижения соглашения. Трамп отметил, что делегации достигли прогресса по проекту мирных договоренностей. В то же время, по его словам, иранская делегация была непреклонна «по единственному самому важному вопросу», а важно в этом ключе лишь нежелание Тегерана отказываться от ядерных амбиций, заявил президент США.
1 апреля, за неделю до того, как Трамп объявил о прекращении ударов по Ирану, он сказал журналистам, что США достигли своих целей в военном конфликте с Исламской Республикой и вскоре завершат операцию. Американский президент сообщил, что его задача заключалась в том, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. И этого, по его словам, удалось достичь.
Иранская телерадиовещательная корпорация (IRIB) сообщала, что разногласия также касаются Ормузского пролива. После переговоров Трамп написал в Truth Social, что США начинают блокаду транспортной артерии. Он также заявил о готовности армии «добить немногое оставшееся» от Ирана.
К возможному возобновлению в ближайшее время боевых действий против Ирана начал готовиться Израиль, сообщило издание Ynet со ссылкой на источники в военных кругах. Собеседники газеты уточнили, что решение было принято после «срыва» переговоров США и Ирана в Пакистане. Израильские ВВС готовят ударные группы для возможной атаки, а разведка расширяет список целей, однако окончательное решение о возобновлении боевых действий еще не принято, добавили источники Ynet.