Трамп заявил о желании НАТО помочь с расчисткой Ормузского пролива

По его словам, альянс ранее не участвовал в усилиях, чем он остался «очень разочарован», однако теперь, как утверждает Трамп, союзники готовы помочь. Он отметил, что операция по обеспечению прохода судов через пролив не займет много времени и позволит восстановить его использование в ближайшее время.
«Одна из вещей, которая меня больше всего удивляет, это то, что, хотя [Ормузский] пролив важен для Японии — она получает оттуда 93% своей нефти, а Южная Корея получает 45% своей нефти, — эти люди нам не помогли», — добавил американский лидер.
Трамп также сообщил, что переговоры с иранской стороной были «интенсивными», а к завершению стали более конструктивными, при этом почти все вопросы были согласованы, кроме ядерной программы Ирана.
Переговоры между США и Ираном в Пакистане, состоявшиеся 11 апреля, завершились без достижения соглашения. Они стали первой прямой встречей сторон более чем за десятилетие и дискуссиями на самом высоком уровне со времен Исламской революции 1979 года.
В ночь на 8 апреля Трамп заявил о готовности заключить перемирие на две недели с Ираном. Одним из условий было открытие Ормузского пролива. Тегеран сообщил, что пойдет на это при условии координации с Вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений из-за возможного нахождения там противокорабельных мин.
Вскоре иранские военные ввели маршруты для прохода через Ормузский пролив. Вопреки этим сообщениям, The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Иран до сих пор не открыл полностью морской путь из-за неспособности обнаружить и обезвредить все установленные в акватории мины.
11 апреля Трамп заявил о начале расчистки Соединенными Штатами Ормузского пролива «в качестве услуги для стран всего мира».
«Сейчас мы приступаем к расчистке Ормузского пролива в качестве услуги для стран всего мира, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие. Удивительно, что у них не хватает смелости или воли сделать эту работу самим», — отметил он.
