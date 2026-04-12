Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США пересмотрят подходы к НАТО

Американский лидер заявил, что разочарован действиями союзников по альянсу.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены пересмотреть подходы к Организации Североатлантического договора (НАТО), подтвердил американский президент Дональд Трамп.

«Нам необходимо повторно изучить НАТО, поскольку они не пришли нам на помощь», — заявил он в прямом эфире телекомпании Fox News. Президент критиковал союзников Вашингтона по Североатлантическому альянсу за решения, принятые в нынешней ситуации вокруг Ирана. «Я это говорил на протяжении 25 лет: они нам не помогали, и они нам не помогут [в случае необходимости в будущем]», — отметил глава Белого дома.

«НАТО — позорная [организация]. Они не оказали нам поддержки», — сказал глава Белого дома. «Возможно, я бы смог вынудить их прийти, если бы действовал нахраписто. Но они бы сделали это крайне неохотно. И они бы оставались далеко позади [линии фронта]», — убежден президент.

«Я очень разочарован [действиями союзников по НАТО]», — подчеркнул он, отдельно выделив в этом контексте для наиболее жесткой критики Великобританию и Германию. Трамп также вновь акцентировал внимание на заявлениях руководства Германии о том, что оно не начинало войну с Ираном. «Мы помогли им с Украиной», — сказал в связи с этим руководитель вашингтонской администрации.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше