Трамп: США пересмотрят подходы к НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены пересмотреть подходы к Организации Североатлантического договора (НАТО), подтвердил американский президент Дональд Трамп.
«Нам необходимо повторно изучить НАТО, поскольку они не пришли нам на помощь», — заявил он в прямом эфире телекомпании Fox News. Президент критиковал союзников Вашингтона по Североатлантическому альянсу за решения, принятые в нынешней ситуации вокруг Ирана. «Я это говорил на протяжении 25 лет: они нам не помогали, и они нам не помогут [в случае необходимости в будущем]», — отметил глава Белого дома.
«НАТО — позорная [организация]. Они не оказали нам поддержки», — сказал глава Белого дома. «Возможно, я бы смог вынудить их прийти, если бы действовал нахраписто. Но они бы сделали это крайне неохотно. И они бы оставались далеко позади [линии фронта]», — убежден президент.
«Я очень разочарован [действиями союзников по НАТО]», — подчеркнул он, отдельно выделив в этом контексте для наиболее жесткой критики Великобританию и Германию. Трамп также вновь акцентировал внимание на заявлениях руководства Германии о том, что оно не начинало войну с Ираном. «Мы помогли им с Украиной», — сказал в связи с этим руководитель вашингтонской администрации.