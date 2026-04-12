ЮАР не будет участвовать в мероприятиях G20 в период председательства США

Отношения между США и ЮАР обострились за время президентства Дональда Трампа. Власти США обвиняют руководство ЮАР в попустительстве преступлениям в адрес белого населения республики и под этим предлогом не хотят допускать к участию в «Двадцатке» в период своего председательства. Шерпа России в G20 Светлана Лукаш подтвердила РИА Новости, что представители республики не были на встрече шерп в Вашингтоне в декабре прошлого года.