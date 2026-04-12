Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЮАР не будет участвовать в мероприятиях G20 в период председательства США

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Министр финансов Южно-Африканской Республики Инок Годонгвана заявил, что ЮАР не будет принимать участие в мероприятиях «Большой двадцатки» в период председательства США из-за противодействия Вашингтона.

Источник: © РИА Новости

Ранее газета Daily Maverick со ссылкой на французский дипломатический источник сообщала, что Франция заявила Соединенным Штатам, председательствующим в G20, о недопустимости создания препятствий для ЮАР в участии в подготовке к саммиту «Большой двадцатки».

«Мы члены G20. Тем не менее, США не аккредитовали нас, что значит, что ЮАР не будет частью G20 весь этот год», — заявил министр в интервью агентству Блумберг.

По словам Годонгваны, он не получил от США аккредитацию на участие в предстоящей встречи стран-членов G20 в Вашингтоне. Он также отметил, что аккредитацию на участие в мероприятиях «Большой двадцатки» не смог получить и глава Резервного банка ЮАР Лесетья Кганьяго. Как отметил глава минфина, в республике подобное развитие событий восприняли как «перерыв от G20».

«В ноябре мы начнем (участвовать в мероприятиях — ред.) при британском председательстве», — добавил он.

Отношения между США и ЮАР обострились за время президентства Дональда Трампа. Власти США обвиняют руководство ЮАР в попустительстве преступлениям в адрес белого населения республики и под этим предлогом не хотят допускать к участию в «Двадцатке» в период своего председательства. Шерпа России в G20 Светлана Лукаш подтвердила РИА Новости, что представители республики не были на встрече шерп в Вашингтоне в декабре прошлого года.

В Вашингтоне 15—16 декабря 2025 года состоялась первая встреча представителей стран «Группы двадцати» в рамках стартовавшего американского председательства. Саммит лидеров G20 США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше