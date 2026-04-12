ЮАР не будет участвовать в мероприятиях G20 в период председательства США

Ранее газета Daily Maverick со ссылкой на французский дипломатический источник сообщала, что Франция заявила Соединенным Штатам, председательствующим в G20, о недопустимости создания препятствий для ЮАР в участии в подготовке к саммиту «Большой двадцатки».
«Мы члены G20. Тем не менее, США не аккредитовали нас, что значит, что ЮАР не будет частью G20 весь этот год», — заявил министр в интервью агентству Блумберг.
По словам Годонгваны, он не получил от США аккредитацию на участие в предстоящей встречи стран-членов G20 в Вашингтоне. Он также отметил, что аккредитацию на участие в мероприятиях «Большой двадцатки» не смог получить и глава Резервного банка ЮАР Лесетья Кганьяго. Как отметил глава минфина, в республике подобное развитие событий восприняли как «перерыв от G20».
«В ноябре мы начнем (участвовать в мероприятиях — ред.) при британском председательстве», — добавил он.
Отношения между США и ЮАР обострились за время президентства Дональда Трампа. Власти США обвиняют руководство ЮАР в попустительстве преступлениям в адрес белого населения республики и под этим предлогом не хотят допускать к участию в «Двадцатке» в период своего председательства. Шерпа России в G20 Светлана Лукаш подтвердила РИА Новости, что представители республики не были на встрече шерп в Вашингтоне в декабре прошлого года.
