Явка на выборах в Венгрии составила рекордные 74 процента

БУДАПЕШТ, 12 апр — РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Венгрии составила рекордные 74,23 процента к 18:00 мск, превысив итоги 2022-го, сообщили в Национальном избирательном офисе страны.
Всего проголосовало более пяти с половиной миллионов человек. Это значительно больше, чем за то же время четыре года назад: тогда явка составляла 62,92 процента.
Сегодня в Венгрии проходят выборы в парламент, жители страны изберут 199 депутатов. Голосование проходит на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии «Фидес» действующего премьера Виктора Орбана остаться у власти.
В конце февраля Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций ЕС и выделение кредита Киеву на 90 миллиардов евро. Это произошло в ответ на приостановку прокачки российской нефти по трубопроводу «Дружба»: Будапешт посчитал это политическим шантажом перед выборами.
Глава МИД Петер Сийярто также обвинял ЕС в попытке энергоблокады с целью смены власти в Венгрии. Он отмечал, что европейские политики грозили стране последствиями за решение наложить вето на кредит Украине. В то же время позиция Будапешта остается неизменной: если Киев хочет получить деньги, он должен восстановить поставки нефти.