Трамп раскрыл ответ Китаю в случае поставок оружия Ирану

Президент США сомневается, что КНР отправит Ирану оружие. Однако если же Пекин «поймают» на этом, будет введена дополнительная пошлина. Ранее CNN писал, что Китай планирует поставить Тегерану ПЗРК, в Пекине это отвергли.

Источник: РБК

США обложат Китай дополнительной пошлиной в 50%, если уличат его в военных поставках Ирану. Такое заявление сделал президент Штатов Дональд Трамп в интервью Fox News.

8 апреля, после достижения двухнедельного перемирия с Исламской Республикой, Трамп пригрозил пошлиной в 50% на продаваемые Штатам товары любой стране, которая поставит Ирану оружие. По его словам, тариф будет введен «немедленно» и без исключений. Журналист Fox News уточнила, подразумевал ли Трамп Китай. Он ответил, что говорил и о КНР, и о других странах.

«Если мы выясним, что Китай — потому что я слышу сообщения в новостях, хотя для меня новости мало что значат. Но я слышу сообщения о том, что Китай поставляет переносные зенитные ракеты. Я сомневаюсь, что они бы это сделали, потому что у меня есть с ними отношения. Но если мы поймаем их на этом, они получат тариф в 50%, что является огромной, действительно огромной величиной», — сказал президент США.

Ранее Трамп сказал, что у Китая возникнут «большие проблемы», если тот решит поставить оружие Ирану.

CNN со ссылкой на источники накануне сообщал, что у американской разведки есть данные о планах КНР поставить Исламской Республике новые системы ПВО, включая переносные зенитные комплексы. По информации телеканала, поставку могут осуществить в ближайшие месяцы через третьи страны, чтобы скрыть происхождение ПЗРК. Пекин отвергал эти обвинения.

В феврале 2026 года Верховный суд США признал незаконными значительную часть тарифов Дональда Трампа. В их числе и «взаимные», которые были введены в отношении большинства стран мира. Суд счел, что американский президент превысил свои полномочия.

