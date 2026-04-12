Трамп раскрыл ответ Китаю в случае поставок оружия Ирану

США обложат Китай дополнительной пошлиной в 50%, если уличат его в военных поставках Ирану. Такое заявление сделал президент Штатов Дональд Трамп в интервью Fox News.
8 апреля, после достижения двухнедельного перемирия с Исламской Республикой, Трамп пригрозил пошлиной в 50% на продаваемые Штатам товары любой стране, которая поставит Ирану оружие. По его словам, тариф будет введен «немедленно» и без исключений. Журналист Fox News уточнила, подразумевал ли Трамп Китай. Он ответил, что говорил и о КНР, и о других странах.
«Если мы выясним, что Китай — потому что я слышу сообщения в новостях, хотя для меня новости мало что значат. Но я слышу сообщения о том, что Китай поставляет переносные зенитные ракеты. Я сомневаюсь, что они бы это сделали, потому что у меня есть с ними отношения. Но если мы поймаем их на этом, они получат тариф в 50%, что является огромной, действительно огромной величиной», — сказал президент США.
Ранее Трамп сказал, что у Китая возникнут «большие проблемы», если тот решит поставить оружие Ирану.
CNN со ссылкой на источники накануне сообщал, что у американской разведки есть данные о планах КНР поставить Исламской Республике новые системы ПВО, включая переносные зенитные комплексы. По информации телеканала, поставку могут осуществить в ближайшие месяцы через третьи страны, чтобы скрыть происхождение ПЗРК. Пекин отвергал эти обвинения.
В феврале 2026 года Верховный суд США признал незаконными значительную часть тарифов Дональда Трампа. В их числе и «взаимные», которые были введены в отношении большинства стран мира. Суд счел, что американский президент превысил свои полномочия.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.