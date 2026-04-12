Ynet сообщило о подготовке Израиля к возобновлению войны с Ираном

В ночь на 8 апреля США и Израиль заключили перемирие на две недели — до 22 апреля. Израиль также объявил о прекращении ударов по Ирану. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху называл заключенное соглашение «этапом на пути к достижению целей» Израиля. Он также предупреждал, что ЦАХАЛ «держит палец на спусковом крючке» и готова возобновить боевые действия в любой момент.