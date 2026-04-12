Ynet сообщило о подготовке Израиля к возобновлению войны с Ираном

Решение было принято после «срыва» переговоров США и Ирана в Пакистане. ВВС Израиля сейчас готовят ударные группы для возможной атаки, а разведка расширяет список целей. При этом собеседники Ynet уточнили, что окончательное решение о возобновлении боевых действий еще не принято.
В ночь на 8 апреля США и Израиль заключили перемирие на две недели — до 22 апреля. Израиль также объявил о прекращении ударов по Ирану. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху называл заключенное соглашение «этапом на пути к достижению целей» Израиля. Он также предупреждал, что ЦАХАЛ «держит палец на спусковом крючке» и готова возобновить боевые действия в любой момент.
11 апреля состоялись переговоры США и Израиля в Пакистане. Вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс, который возглавляет американскую делегацию, по итогам встречи сообщил, что стороны не пришли к соглашению. По словам политика, Вашингтон сделал Тегерану «окончательное и лучшее предложение», однако тот отказался принять «достаточно гибкие» условия сделки.
Президент США Дональд Трамп позднее заявил, что американская и иранская делегации достигли прогресса по проекту мирного соглашения. Однако Исламская Республика не желает отказаться от ядерных амбиций, что хозяин Белого дома назвал «единственным самым важным вопросом».
Reuters со ссылкой на пакистанский источник писал, что США и Иран на переговорах проявляли «перепады настроения»: накал встречи то повышался, то понижался. Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи говорил, что контакты проходили в атмосфере недоверия.
