Глава армии Уганды потребовал от Турции $1 млрд и самую красивую женщину

Сын президента Уганды и командующий армией страны, генерал Мухузи Кайнеругаба потребовал от Турции $1 млрд в качестве «дивидендов» и самую красивую женщину страны в жены. Об этом он заявил в X.
Пост был опубликован 11 апреля, позже Кайнеругаба его удалил. Скриншот оригинального сообщения показало издание India Today.
Кайнеругаба обвинил Турцию в получении прибыли от сделок с инфраструктурой в Сомали, а также от работы портов и аэропортов в столице африканского государства, городе Могадишо. Уганда в рамках миссий Африканского союза ведет в Сомали борьбу с боевиками связанной с «Аль-Каидой» (признана в России террористической организацией и запрещена) радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб».
«Аш-Шабаб» в последние годы предпринимала крупные атаки в Сомали. Группировка в течение многих лет борется за свержение правительства в Могадишо, власти, в свою очередь, также заявляли о намерении бороться с ней.
Командующий армией Уганды заявил, что требует «дивиденды от продажи ценных бумаг».
«В дополнение к миллиарду долларов от Турции, я хочу взять в жены самую красивую женщину в этой стране!» — также написал он в своем посте.
Кайнеругаба предупредил, что отказ исполнять требования приведет к тому, что Уганда запретит Turkish Airlines полеты в своем воздушном пространстве и разорвет дипломатические отношения с Анкарой. «Для Турции это очень простая сделка Либо они платят нам, либо я закрываю их посольство здесь. Они могут ответить взаимностью и закрыть и наше посольство в Турции. Никаких проблем», — написал он сын угандийского президента в X.
На исполнение ультиматума он отвел 30 дней и задался вопросом: «Кому нужен друг, который постоянно тебя предает?».
Кайнеругаба также посоветовал угандийцам «избегать любых поездок в Турцию ради собственной безопасности».
Это не первая резонансная сделка, которую предлагает Кайнеругаба. В 2022 году он предложил 100 коров породы Анколе, которых назвал «самыми красивыми коровами на земле», в обмен на руку и сердце премьер-министра Италии Джорджи Мелони. «Если римляне откажутся от наших коров, это значит, что мы должны захватить Рим. На это у нас уйдут дни», — заявил тогда Кайнеругаба.
Также он угрожал вторжением в Кению, отец впоследствии приносил за него извинения.
