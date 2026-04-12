«Акт войны». Новый ход США против Ирана вызвал возмущение на Западе

По итогам переговоров с США, прошедших в эти выходные в Пакистане, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что стороны не сошлись во мнении по нескольким ключевым вопросам. По его словам, беседа шла в атмосфере недоверия, сделки в этот раз никто не ждал.