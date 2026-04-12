«Акт войны». Новый ход США против Ирана вызвал возмущение на Западе

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Морская блокада Ормузского пролива может быть расценена как акт войны, пишет The New York Times.
«Морская блокада считается актом войны. Введение Соединенными Штатами блокады пролива, вероятно, будет иметь серьезные последствия для других стран, использующих этот водный путь», — говорится в материале.
Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что США будут останавливать все суда, пытающиеся пройти Ормузский пролив.
По итогам переговоров с США, прошедших в эти выходные в Пакистане, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что стороны не сошлись во мнении по нескольким ключевым вопросам. По его словам, беседа шла в атмосфере недоверия, сделки в этот раз никто не ждал.
По данным Reuters, стороны обсуждали вопросы Ормузского пролива, ядерной тематики, репараций, санкций и завершения конфликта. Ранее сообщалось, что в основу будущего договора может лечь план исламской республики из десяти пунктов.
Иранский телеканал Press TV передавал по итогам переговоров, что Тегеран представил разумные предложения, теперь дело за Вашингтоном. Место и время для следующей встречи пока не определены.