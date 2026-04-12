Песков рассказал о «непубличных» инструкциях по сопровождению танкеров

Российские военные корабли получают специальные инструкции для сопровождения танкеров, однако детали этих указаний не разглашаются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью репортеру ИС «Вести» Павлу Зарубину.
«Это чувствительная сфера. И, естественно, эти инструкции не могут быть публичными», — заявил он.
Песков также напомнил, что в последние месяцы Россия неоднократно сталкивалась с проявлениями международного пиратства в отношении коммерческих судов. Он подчеркнул, что страна вправе защищать свою собственность.
«Президент [Владимир Путин] этому уделяет большое внимание», — заключил он.
8 апреля фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» обеспечил сопровождение через Ла-Манш двух танкеров — Universal и Enigma — на фоне заявлений Великобритании о намерении захватывать суда под санкциями, проходящие через пролив, писала The Telegraph. По данным издания, за ними следовал корабль ВМС Великобритании, он лишь наблюдал за судами. В Кремле заявили, что Россия может защищать свои интересы, в особенности если ранее им наносили ущерб.
Москва ранее предупреждала, что примет ответные меры, если военные будут задействованы для захвата кораблей. В конце марта МИД заявил, что страны ЕС под термином «теневой флот» занимаются «разбоем на морских коммуникациях», останавливая и направляя в свои порты суда, которые считают связанными с поставками российских грузов. В ведомстве указали, что такого понятия не существует в международном морском праве.
