Песков рассказал о «непубличных» инструкциях по сопровождению танкеров

8 апреля фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» обеспечил сопровождение через Ла-Манш двух танкеров — Universal и Enigma — на фоне заявлений Великобритании о намерении захватывать суда под санкциями, проходящие через пролив, писала The Telegraph. По данным издания, за ними следовал корабль ВМС Великобритании, он лишь наблюдал за судами. В Кремле заявили, что Россия может защищать свои интересы, в особенности если ранее им наносили ущерб.