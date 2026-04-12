В центре Будапешта началась акция «Больше техно в парламент»

В Будапеште у здания парламента проходит акция «Больше техно в парламент», организаторы которой приглашают участников собраться на площади Кошута после голосования.
На странице акции в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) говорится, что вопрос «техно в политике» больше нельзя игнорировать. Там же заявлено, что во время мероприятия будут транслироваться результаты выборов, а также доступна онлайн-трансляция через «национальное технотелевидение».
12 апреля в Венгрии проходят парламентские выборы в Государственное собрание. По их результатам решится, сможет ли премьер-министр Виктор Орбан, пришедший к власти в 2010 году, остаться на пятый срок.
Опросы прогнозируют победу оппозиционной «Тисы» во главе с Петером Мадьяром, который еще два года назад состоял в ныне правящей партии «Фидес», хотя политолог Габор Штир заявил, что шансы на победу есть как у ФИДЕС, так и у «Тисы».
Оставайтесь на связи с РБК в MAX.