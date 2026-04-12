Явка на выборах в Венгрии составила рекордные 74,23%

Явка избирателей на парламентских выборах в Венгрии в 17:00 (18:00 мск) достигла рекордных 74,23%, передает Telex. Всего проголосовали 5,59 млн человек, при этом население Венгрии — около 9,5 млн.
Самая низкая явка избирателей зафиксирована в избирательном округе Хайду-Бихар, расположенном в Береттьюйфалу на востоке Венгрии, где ранее победу одерживала правящая партия ФИДЕС, — 66,78%. Однако это уже более высокий показатель в округе, чем на момент закрытия избирательных участков в 2022 году (тогда явка составила 61,81%).
Самая высокая явка в стране наблюдается во 2-м и 5-м избирательных округах Пешта (восточная часть столицы). 3-й избирательный округ, где председатель партии «Тиса» Петер Мадьяр также баллотируется как независимый кандидат, занимает третье место по активности.
12 апреля в Венгрии проходят парламентские выборы в Государственное собрание. По их результатам решится, сможет ли премьер Виктор Орбан, пришедший к власти в 2010 году, остаться на пятый срок. Его главным конкурентом считают Мадьяра — сторонника сотрудничества с ЕС и НАТО.
