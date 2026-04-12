Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крестики, Библия и исповедь: Что чаще всего просят украинские пленные в России

Почти каждое посещение украинских военнопленных сотрудниками аппарата российского омбудсмена сопровождается двумя основными просьбами с их стороны: о предоставлении нательного креста и об организации визита священника. Об этом в интервью ТАСС заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Источник: Life.ru

«Надо сказать, что, когда я и мои сотрудники посещаем украинских граждан, военнослужащих, которые содержатся на территории России, чаще всего они обращаются с просьбой дать им возможность крестики получить», — сказала она.

Москалькова уточнила, что сотрудники её аппарата самостоятельно приобретают крестики в церкви, после чего отдают их пленным. Помимо этого, она рассказала, что украинцы иногда просят принести им Библию или молитвослов, а также настаивают на личной беседе со священнослужителем.

По словам уполномоченной, священники, состоящие при Федеральной службе исполнения наказаний, систематически навещают украинских военнопленных в РФ, а значит, любые обращения по поводу исповеди закрываются положительно.

Ранее Life.ru писал, что Москалькова анонсировала встречу с верховным комиссаром ООН по правам человека. Разговор намечен на следующую неделю.

Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше