Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что Украина продолжит нуждаться во внешнем финансировании независимо от того, урегулируют конфликт или нет. Свое мнение она высказала в интервью телеканалу CBS News.
«Надеюсь, что переговоры о мире принесут положительный результат. С этим результатом или без него, но стране и дальше потребуется международная поддержка», — сказала Георгиева. Она добавила, что расценивает текущий год как крайне критический для Украины, и Международный валютный фонд работает с местными властями над «продолжением реформ, которые должны позволить и дальше получать финансовую помощь».
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет Запада. Бюджет на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). Между тем глава Херсонской области Владимир Сальдо уверен, что киевские политики намеренно лгут о пустом бюджете Незалежной с целью разжалобить ЕС и получить финансовую помощь в 90 млрд евро.