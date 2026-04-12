Песков: После выхода армии РФ к границе новых регионов пойдут сложные переговоры

После того как российская армия достигнет границ новых регионов России, начнется сложный процесс переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

Зарубин уточнил, что устойчивый мир станет возможен после выхода российских войск на границы Донецкой области.

— В любом случае речь пойдет об очень сложных, скрупулезных, небыстрых переговорах, — ответил Песков.

Он также отметил, что в ходе длительных переговоров необходимо будет прояснить все аспекты урегулирования конфликта с украинской стороной, говорится в публикации.

В том же интервью представитель Кремля отметил, что разногласия российской и украинской сторон по территориальному вопросу заключаются «в считаных километрах».

6 апреля Дмитрий Песков сообщил, что переговорный процесс по Украине пока на паузе, так как у США много других дел. По его словам, сейчас в трехстороннем формате «трудно собраться». 8 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что позиции России и Украины на переговорах по урегулированию конфликта постепенно сближаются.

Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше