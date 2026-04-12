Парламентские выборы в Венгрии. Главное

В Венгрии завершились выборы в однопалатный парламент страны — Государственное собрание. От исхода голосования зависит, кто станет следующим премьер-министром.
Главное к 20:00 мск:
Явка стала рекордной к моменту закрытия участков в 18:30 по местному времени (19:30 мск) рекордные 77,8%.
Национальная избирательная комиссия Венгрии (NVI) начала подсчет голосов. Первые предварительные результаты должны быть объявлены около 20:00 по местному времени (примерно 21:00 мск).
Опросы прогнозируют победу оппозиционной партии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром, который еще два года назад состоял в правящей партии «Фидес». Ее возглавляет действующий премьер Виктор Орбан. Согласно данным PolitPro от 11 апреля, перевес в пользу оппозиции хотя и сократился по сравнению с мартом, но составлял почти 9 п.п. — 49,3% против 40,5%.
Президент Венгрии Тамаш Шуйок после закрытия избирательных участков заявил, что рекордная явка в 77,8% подтверждает устойчивое функционирование демократии в стране и демонстрирует доверие к институту выборов. Он предположил, что после поступления новых данных показатель явки еще увеличится. Также президент подчеркнул, что «результат выборов — каким бы он ни был — будет означать легитимное полномочие определять направление развития Венгрии в предстоящий период».
Венгрия — парламентская республика. Фактическим лидером страны является премьер-министр. Президент выполняет в основном церемониальные функции и символизирует единство нации. Президент, в числе прочего, имеет право создавать законопроекты, предлагать провести референдум, распустить Национальное собрание, подписать или отклонить закон, предлагать кандидатуру премьера, назначать судей и руководить армией. Однако, например, для назначения министров и признания международных договоров ему нужна поддержка правительства.
Государственное собрание Венгрии избирается по смешанной системе. В состав парламента входят 199 депутатов, при этом 106 мест распределяются в одномандатных округах по мажоритарному принципу (то есть для победы достаточно относительного большинства голосов), а 93 — по партийным спискам в общенациональном округе по пропорциональной системе с применением метода д’Ондта. Проходной барьер: 5% для партий, 10% — для коалиций из двух партий, 15% — для объединений из трех и более партий.
С 2014 года признанные национальные меньшинства могут получить мандат по специальным спискам при пониженной квоте (0,27% голосов) либо направить в парламент представителя без права голоса. При этом в декабре 2024 года были изменены границы избирательных округов: в Будапеште их число сократили, а в окружающей его области (медье Пешт) увеличили. Власти объяснили реформу демографическими изменениями, а оппозиция расценила это как попытку изменения баланса сил в пользу правящего альянса.
По результатам выборов 2022 года коалиция ФИДЕС и Христианско-демократической народной партии (ХДНП) получила чуть больше половины голосов по партийным спискам, но в целом благодаря успеху в одномандатных округах — около двух третей мест в парламенте. Виктор Орбан был главой кабинета министров в 1998—2002 годах; затем он снова занял этот пост в 2010-м и сейчас находится в должности четвертый срок подряд. Победа ФИДЕС на грядущих выборах позволит ему стать главой правительства в шестой раз.