В Венгрии закрылись избирательные участки: в стране 12 апреля проходят парламентские выборы.
Население Венгрии избирало новый состав Государственного собрания — однопалатного законодательного органа. Всего в его состав входят 199 депутатов.
От исхода выборов зависит, кто станет следующим премьер-министром страны. Сейчас пост занимает Виктор Орбан. Первые предварительные результаты будут объявлены около 20:00 по местному времени (21:00 мск), затем данные будут обновляться каждые 10 минут на сайте Национальной избирательной комиссии Венгрии (NVI).
Участки для голосования открылись 12 апреля в 06:00 и закрылись в 19:00. Явка на прошедших выборах стала рекордной. Всего правом голоса обладают более 8 млн граждан Венгрии с учетом тех, кто находится за рубежом.
Государственное собрание Венгрии избирается по смешанной системе: 106 мест распределяются в одномандатных округах по мажоритарному принципу (то есть для победы достаточно относительного большинства голосов), 93 — по партийным спискам в общенациональном округе по пропорциональной системе с применением метода д’Ондта. Проходной барьер: 5% для партий, 10% — для коалиций из двух партий, 15% — для объединений из трех и более партий.
С 2014 года признанные национальные меньшинства могут получить мандат по специальным спискам при пониженной квоте (0,27% голосов) либо направить в парламент представителя без права голоса. При этом в декабре 2024 года были изменены границы избирательных округов: в Будапеште их число сократили, а в окружающей его области (медье Пешт) увеличили. Власти объяснили реформу демографическими изменениями, а оппозиция расценила это как попытку изменения баланса сил в пользу правящего альянса.
По результатам выборов 2022 года коалиция ФИДЕС и Христианско-демократической народной партии (ХДНП) получила чуть больше половины голосов по партийным спискам, но в целом благодаря успеху в одномандатных округах — около двух третей мест в парламенте. Виктор Орбан был главой кабинета министров в 1998—2002 годах; затем он снова занял этот пост в 2010-м и сейчас находится в должности четвертый срок подряд. Победа ФИДЕС на грядущих выборах позволит ему стать главой правительства в шестой раз.
Опросы прогнозируют победу оппозиционной «Тисы» во главе с Петером Мадьяром, который еще два года назад состоял в ныне правящей партии ФИДЕС, возглавляемой Орбаном. Согласно данным PolitPro от 11 апреля, перевес в пользу оппозиции хотя и сократился по сравнению с мартом, но составлял почти 9 п.п. — 49,3% против 40,5%.
Венгерский политолог Габор Тёрёк отметил, что явка 70% и более «будет на пользу» «Тисе». Политический директор премьер-министра страны Балаж Орбан, в свою очередь, полагает, что высокая явка на выборах говорит в пользу правящей партии.