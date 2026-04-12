Потенциальное убийство президента Украины Владимира Зеленского никак не повлияет на ход украинского конфликта. С таким мнением в воскресенье, 12 апреля, выступила главный редактор телеканал RT Маргарита Симоньян.
По ее словам, если Зеленского не станет, на его место быстро придет другой человек.
— Я вижу, что происходит в Иране. Что они убивают одного — приходит другой, убивают другого — приходит третий, четвертый, пятый… Зеленский просто говнюк, клоп, которого, конечно, нужно раздавить, но от этого никак не зависит исход войны. Другим надо заниматься, чтобы войну выиграть, — сказала Симоньян в эфире НТВ.
Еще в феврале журналистка заявила, что Владимира Зеленского ждет пожизненное заключение на основе наказания, предусмотренного Уголовным кодексом России.
Однако заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что украинскому лидеру «не сносить головы». В совместном интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo политик привел цитату из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»: «Аннушка уже пролила масло».