Атакованный ВСУ газовоз «Арктик Метагаз» отбуксировали в международные воды

Напомним, 3 апреля в нейтральных водах недалеко от Мальты Украина атаковала газовоз «Арктик Метагаз», перевозивший около 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа. На судне произошёл взрыв и начался пожар, оно потеряло ход, однако всем 30 членам экипажа удалось эвакуироваться. В ООН спустя продолжительное время допустили, что атака могла нарушать международное право.