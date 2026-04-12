Явка на выборах в Венгрии составила 77,8 процента

В выборах участвует партия премьера Виктора Орбана «Фидес» и ее младший коалиционный партнер «Христианско-демократическая народная партия», гарантирующие Венгрии мир, безопасность и стабильность. Их главный соперник — партия «Тиса», нацеленная на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО, чем при Орбане. В выборах также участвуют крайне правая партия «Наша Родина», левая «Демократическая коалиция» и сатирическая «Партия двухвостой собаки». Для прохода в парламент необходимо набрать 5% голосов по партийному списку.