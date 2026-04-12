Избирательные участки на выборах в Венгрии закрылись при явке более 77%

Избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии закрылись в воскресенье в 19:00 по местному времени (20:00 мск). Явка на голосовании достигла рекордного показателя в 77,8%. Ожидается, что первые предварительные итоги голосования будут объявлены около 21:00 по московскому времени.

Источник: Life.ru

Борьба идёт за 199 депутатских мест: 93 распределяются по партийным спискам, 106 — по одномандатным округам. Правящей коалиции «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и Христианско-демократической народной партии (которую возглавляет премьер Виктор Орбан) противостоит оппозиционная партия «Тиса» во главе с евродепутатом Петером Мадьяром, пользующимся поддержкой Брюсселя.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что последние четыре года стали для страны несправедливыми из-за проблем, возникших по чужой вине. Премьер также выразил мнение, что итоги парламентских выборов покажут, останется ли Венгрия островом мира или будет ограблена при проукраинском правительстве. Он связал с этим и вопрос о том, пробьёт ли Будапешт блокаду нефтепровода «Дружба», которую, по его словам, устроил Владимир Зеленский.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
