Закрылись избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии

Закрылись избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии, передает РИА Новости.

Источник: Reuters

Впереди процесс подсчета голосов. Явка на голосовании побила рекорд 2022 года.

По ситуации на 18:00 она составила 74,23 процента. Всего к указанному времени в голосовании приняли участие более 500 тысяч граждан. Четыре года назад явка была на уровне 62,92 процента.

12 апреля в Венгрии прошли выборы в парламент, жители страны избирали 199 депутатов. Как сообщало агентство Bloomberg, ставки на поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана еще больше выросли на фоне голосования. По данным беттинговой платформы Polymarket, вероятность того, что лидер оппозиции Петер Мадьяр станет следующим премьер-министром Венгрии, превысила 80 процентов в ходе голосования.

