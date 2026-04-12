Слуцкий: Киев хочет продлить перемирие для перевооружения ВСУ

Глава комитета Госдумы по международным делам заявил, что Украине не готова к полному прекращению огня.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Украина не готова к полному прекращению огня и просит продлить перемирие с Россией для перевооружения ВСУ. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Предложение [Владимира] Зеленского продлить перемирие после 12 апреля — ни что иное, как циничная демагогия и дешевая попытка завуалировать нежелание укрохунты договариваться об устойчивом мире. Киев реально не готов к полному прекращению огня и, вне сомнений, намерен использовать режим тишины для перевооружения ВСУ», — написал Слуцкий в Telegram-канале.

Он добавил, что инициативы Зеленского о продлении перемирия — это провокация для привлечения внимания европейских спонсоров. «Бандеровцы в крайней степени агонии. Но никакие передышки им не помогут выиграть время или изменить ситуацию на поле боя», — отметил Слуцкий.

Ранее президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Войскам РФ были даны указания остановить боевые действия на всех направлениях, но быть готовыми пресекать агрессию противника. В 2025 году Россия также объявляла пасхальное перемирие в зоне СВО, тогда оно было трехдневным.

