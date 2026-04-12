Слуцкий: Киев хочет продлить перемирие для перевооружения ВСУ

Ранее президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Войскам РФ были даны указания остановить боевые действия на всех направлениях, но быть готовыми пресекать агрессию противника. В 2025 году Россия также объявляла пасхальное перемирие в зоне СВО, тогда оно было трехдневным.