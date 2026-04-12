Axios назвал красные линии США в переговорах с Ираном

Прекращение обогащения урана Ираном, его вывоз и демонтаж всех основных объектов по его обогащению, а также полное открытие Ормузского пролива. Это красные линии США на переговорах с Исламской Республикой, рассказал в X журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.
В части Ормузского пролива Штаты также требуют не взимать плату за проход через водную артерию, США также настаивают на прекращении финансирования Ираном группировки ХАМАС, движения «Хезболла» и йеменских хуситов.
Одним из разногласий на переговорах в Пакистане, которые прошли 11 апреля, стал объем средств Ирана, которые Штаты разморозят в рамках мирного соглашения, добавил Равид.
Президент США Дональд Трамп 12 апреля заявил, что Штаты начинают блокаду Ормузского пролива. По его словам, американские силы также будут искать и задерживать суда, заплатившие Ирану за проход через эту водную артерию. Плату, взимаемую Тегераном за возможность прохода, Трамп назвал незаконной.
«Никто из тех, кто платит незаконные пошлины, не получит безопасного прохода в открытом море», — пообещал американский лидер, — отмечал он.
Материал дополняется.