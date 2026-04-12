Axios назвал красные линии США в переговорах с Ираном

Прекращение обогащения урана Ираном, его вывоз и демонтаж всех основных объектов по его обогащению, а также полное открытие Ормузского пролива. Это красные линии США на переговорах с Исламской Республикой, рассказал в X журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.